Алексей Ягудин: Тотьмянина мне ответила: «Мне вообще всё равно, можно и не жениться»

Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин рассказали о своей свадьбе, которая состоялась в 2016 году в Красноярске.

«Это была довольно странная история. К тому времени мы уже много лет жили вместе, родили двоих детей. А вокруг все продолжали гадать: «Когда да когда?» Говорили: «Сейчас он поматросит и бросит, да и вообще он с ней из каких-то своих соображений». В общем, надоело ему это слушать», — приводит слова Тотьмяниной «7 дней».



«У нас было шоу в Ново­кузнецке, и в тот же день — автограф-сессия. Стоим, раздаём автографы, и я прямо в процессе Тане говорю: «Давай поженимся». Она, не отвлекаясь, переспрашивает: «Что ты сказал?» Продолжаем общаться с поклонниками, потом приходим в раздевалку, она переспрашивает, мол, что ты там говорил? В итоге ответила так: «Ну, если хочешь, давай, мне вообще всё равно, можно и не жениться».

Посмотрели в график, одно из ближайших шоу было в Красноярске, и я вспомнил: о, у меня же там есть друг Игорь! Я ему позвонил и сказал: «Мы решили пожениться». — «Ну наконец-то, присылай паспортные данные». Кстати, мы расписались 22 февраля, а это предпраздничный день, и официально загс не работал. С разрешения губернатора и согласия сотрудников загса ради нас его открыли. В другом случае этот брак считался бы недействительным. Накануне мы, как обычно, разъехались по разным городам — Таня улетела в Москву делать дочкам прививки. Я остался на гастролях в Новосибирске. Она сказала, что привезёт с собой в Красноярск платье и мне возьмёт что-то неспортивное, красивое. Меня попросила купить кольца, но этот день я профукал, отдохнул в бане с друзьями. Встретились мы уже во Владивостоке. Таня спрашивает: «Кольца купил?» — «Нет». — «Вставай, пошли». Мы отправились в ближайший ювелирный, купили кольца. На следующий день улетели, наконец, в Красноярск. Пару часов поспали, Таня поехала в салон делать прическу, а мы с другом — в кафешку, выпить по 50 граммов для храбрости. А потом пошли и поженились", — сказал Ягудин.

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.