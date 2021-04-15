Елизавета Туктамышева безупречно исполнила короткую программу на командном чемпионате мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева закончила выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. За технику спортсменка получила 45,43 балла, за компоненты — 34,92 балла. Итоговый результат — 80,35 балла.

Такой показатель позволил Туктамышевой захватить лидерство. Она опередила японку Каори Сакамото и представительниц США Брэйди Теннелл и Карен Чен. В короткой программе ещё не выступали соотечественница Туктамышевой Анна Щербакова и японка Рика Кихира.

Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований.