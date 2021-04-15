Елизавета Туктамышева безупречно исполнила короткую программу на командном чемпионате мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева закончила выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. За технику спортсменка получила 45,43 балла, за компоненты — 34,92 балла. Итоговый результат — 80,35 балла.
Такой показатель позволил Туктамышевой захватить лидерство. Она опередила японку Каори Сакамото и представительниц США Брэйди Теннелл и Карен Чен. В короткой программе ещё не выступали соотечественница Туктамышевой Анна Щербакова и японка Рика Кихира.
Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований.
Щербакова и Туктамышева бьются за Россию. Вперёд, девочки! Командный чемпионат мира. LIVE
Отличное начало турнира для нашей команды! Теперь верим в Щербакову и Туктамышеву! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Рекомендуем вам
- 15 апреля 2021
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:56
-
11:53
-
11:45
-
11:44
-
11:22
-
11:22
-
11:10
-
11:02
-
10:37
-
10:07
-
10:00
-
09:18
-
09:09
-
08:49
-
08:32
-
08:21
-
00:40
- 14 апреля 2021
-
23:00
-
22:42
-
22:34
-
22:22
-
21:40
-
21:21
-
21:01
-
20:50
-
20:27
-
20:15
-
19:57
-
19:35
-
19:09
-
18:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам