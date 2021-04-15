Авербух призвал не преувеличивать победу Синициной и Кацалапова в ритм-танце на КЧМ

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на командном чемпионате мира в ритм-танце.



«В том, что с такими конкурентами Вика и Никита будут первыми, не было никаких сомнений. Прекрасно, что ребята продолжают соревновательную практику. Но ещё раз подчеркнём, что ближайших конкурентов, которые буквально только что были на ЧМ, рядом нет. Преувеличивать именно эту победу не стоит.



Основная борьба на командном чемпионате мира впереди, потому что подсчёт очков сделан таким образом, что именно одиночники приносят наивысшее количество очков командам», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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