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Щербакова с личным рекордом опередила Туктамышеву в короткой программе на командном ЧМ

Щербакова с личным рекордом опередила Туктамышеву в короткой программе на командном ЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Российская фигуристка Анна Щербакова закончила выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. За технику спортсменка получила 43,51 балла, за компоненты — 37,56 балла. Итоговый результат — 81,07 балла. Это личный рекорд Анны.

Такой показатель позволил Щербаковой захватить лидерство в короткой программе. Следом за ней располагается её соотечественница Елизавета Туктамышева, далее — Каори Сакамото (Япония), Брэйди Теннелл и Карен Чен (обе — США). В короткой программе ещё не выступала представительница Японии Рика Кихира.

Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований.

Щербакова и Туктамышева бьются за Россию. Вперёд, девочки! Командный чемпионат мира. LIVE
Отличное начало турнира для нашей команды! Теперь верим в Щербакову и Туктамышеву! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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