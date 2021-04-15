Щербакова с личным рекордом опередила Туктамышеву в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова закончила выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. За технику спортсменка получила 43,51 балла, за компоненты — 37,56 балла. Итоговый результат — 81,07 балла. Это личный рекорд Анны.

Такой показатель позволил Щербаковой захватить лидерство в короткой программе. Следом за ней располагается её соотечественница Елизавета Туктамышева, далее — Каори Сакамото (Япония), Брэйди Теннелл и Карен Чен (обе — США). В короткой программе ещё не выступала представительница Японии Рика Кихира.

Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований.