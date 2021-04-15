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Сборная России упрочила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Сборная России укрепила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). В короткой программе у женщин два первых места заняли россиянки — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева соответственно.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония

Положение после второго выступления

1. Россия — 35 баллов.

2. Япония — 27.

3. США — 25.

4. Италия — 22.

5. Канада — 14.

4. Франция — 12.



Расписание соревнований

15 апреля

12:15 — мужчины, короткая программа.



16 апреля

9:15 — спортивные пары, короткая программа.

10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.

12:00 — мужчины, произвольная программа.



17 апреля

9:10 — спортивные пары, произвольная программа.

10:40 — женщины, произвольная программа.



18 апреля

8:00 — показательные выступления.

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