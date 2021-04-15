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Сборная России упрочила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Сборная России упрочила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Сборная России укрепила лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). В короткой программе у женщин два первых места заняли россиянки — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева соответственно.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после второго выступления
1. Россия — 35 баллов.
2. Япония — 27.
3. США — 25.
4. Италия — 22.
5. Канада — 14.
4. Франция — 12.

Расписание соревнований
15 апреля
12:15 — мужчины, короткая программа.

16 апреля
9:15 — спортивные пары, короткая программа.
10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.
12:00 — мужчины, произвольная программа.

17 апреля
9:10 — спортивные пары, произвольная программа.
10:40 — женщины, произвольная программа.

18 апреля
8:00 — показательные выступления.

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Источник: «Чемпионат»

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

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