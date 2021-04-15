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Тарасова отреагировала на первые два места Щербаковой и Туктамышевой в короткой программе

Тарасова отреагировала на первые два места Щербаковой и Туктамышевой в короткой программе
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у женщин на командном чемпионате мира. Первой стала россиянка Анна Щербакова, установившая личный рекорд, второй — её соотечественница Елизавета Туктамышева.

«Совершенно замечательные прокаты от Туктамышевой и Щербаковой! Хотелось бы поблагодарить наших девочек за то, что они вложили весь свой технический и артистический опыт в эти программы. Мы кричим им «браво!» Спасибо, девочки!» — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.

Россиянки опять сделали всех на ЧМ! Шикарные прокаты Щербаковой и Туктамышевой. LIVE
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