Тарасова отреагировала на первые два места Щербаковой и Туктамышевой в короткой программе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у женщин на командном чемпионате мира. Первой стала россиянка Анна Щербакова, установившая личный рекорд, второй — её соотечественница Елизавета Туктамышева.
«Совершенно замечательные прокаты от Туктамышевой и Щербаковой! Хотелось бы поблагодарить наших девочек за то, что они вложили весь свой технический и артистический опыт в эти программы. Мы кричим им «браво!» Спасибо, девочки!» — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.
Россиянки опять сделали всех на ЧМ! Шикарные прокаты Щербаковой и Туктамышевой. LIVE
Сборная России держится на первом месте с большим отрывом. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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