Алексей Ягудин — о выступлении Елизаветы Туктамышевой: боже мой, просто загляденье!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке. Она заняла второе место с результатом 80,35 балла.

«Боже мой, просто загляденье! Капитан нашей команды. Императрица! Она в очередной раз доказывает этот титул. Возможно, она выполняла ещё чище тройной аксель, но, на мой взгляд, это абсолютно безупречный прокат. Это безупречно выполненный тройной аксель в самом начале короткой программы.

Браво, браво, Лиза! Идеально, просто идеально выполненный тройной аксель. Просто даже невозможно что-либо говорить об этой программе, только восхищаться. Она купается в этой программе. Наслаждается каждой ноткой, каждым своим движением», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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