Елизавета Туктамышева прокомментировала второе место в короткой программе на командном ЧМ

Россиянка Елизавета Туктамышева оценила своё выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, где ей удалось занять второе место. Туктамышева уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

«Я очень насладилась сегодняшним выступлением. Мне кажется, это было видно по тому, как я катаюсь. Я была раскрепощена. Наконец-то у меня получилось с самого начала получить удовольствие, кайфануть. Японская публика всегда очень хорошо поддерживает, и я решила, что здесь действительно нужно показать всё.

На произвольную хочу так же уверенно выйти, откатать чисто. Показать не только чистые прыжки, но и чтобы программа была яркой и запоминающейся. Буду настраиваться, чтобы показать классное, уверенное катание», — цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».