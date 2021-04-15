Анна Щербакова оценила победу в короткой программе на командном чемпионате мира

Россиянка Анна Щербакова оценила своё выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, где ей с личным рекордом удалось одержать победу, опередив соотечественницу Елизавету Туктамышеву.
«Решила отнестись спокойнее, без лишних придирок к себе. Обычно после проката уже думаешь о следующем старте, но здесь мне хотелось получать удовольствие. Я довольна тем, как прошла короткая программа, всё в целом получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе.
Хочу хорошо показать свою произвольную программу, чтобы в целом быть довольной своим прокатом, — это для меня всегда самое главное. Но хочется принести максимум своей команде, это необычные соревнования, где ты отвечаешь не только за себя. Это первые для меня международные командные соревнования, и здесь я действительно почувствовала тёплую атмосферу, поддержку зрителей Японии, где так любят фигурное катание, это очень приятно», — цитирует Щербакову ТАСС.
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