Наталья Бестемьянова: Туктамышева и Щербакова сделали всё безупречно
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступления Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой на командном чемпионате мира в короткой программе.
«Всё прошло просто замечательно: Туктамышева и Щербакова сделали всё безупречно. Девочки держат уровень, лучшего результата и желать нельзя. Ждём остальные выступления и болеем за Россию!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Анна Щербакова одержала победу в короткой программе с личным рекордом — 81.07 балла. Её соотечественница Елизавета Туктамышева оказалась на второй строчке. Её баллы — 80.35.
На данный момент сборная России находится на первой строчке командного чемпионата мира, опережая команду Японии, занимающую второе место.
Анна Щербакова оценила победу в короткой программе на командном чемпионате мира
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