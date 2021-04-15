Наталья Бестемьянова: Туктамышева и Щербакова сделали всё безупречно

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступления Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой на командном чемпионате мира в короткой программе.

«Всё прошло просто замечательно: Туктамышева и Щербакова сделали всё безупречно. Девочки держат уровень, лучшего результата и желать нельзя. Ждём остальные выступления и болеем за Россию!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Анна Щербакова одержала победу в короткой программе с личным рекордом — 81.07 балла. Её соотечественница Елизавета Туктамышева оказалась на второй строчке. Её баллы — 80.35.

На данный момент сборная России находится на первой строчке командного чемпионата мира, опережая команду Японии, занимающую второе место.