Гербольдт оценила выступления Щербаковой и Туктамышевой в короткой программе на КЧМ

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала результаты короткой программы у женщин на командном чемпионате мира. Первой стала россиянка Анна Щербакова, установившая личный рекорд, второй — её соотечественница Елизавета Туктамышева.
«Два первых места от Щербаковой и Туктамышевой — это вполне ожидаемо. Наши девочки снова показали, что они лучшие. Конечно, все понимали, что Кихира будет вмешиваться в их борьбу. На чемпионате мира японская фигуристка была далека от оптимальной формы… Все ждали борьбу на КЧМ, но в короткой программе Кихира ошиблась.
Почти уверена, что по итогам командного чемпионата мира у российской сборной будет золото — в нашей команде собраны лидеры мирового фигурного катания. Разве что мальчики… Но и они сейчас стали конкурентоспособными. Не знаю другой такой сборной, которая может взять золото в каждом виде программы», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.
- 15 апреля 2021
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:17
-
13:01
-
12:52
-
12:51
-
12:50
-
12:41
-
12:26
-
12:22
-
12:16
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:56
-
11:53
-
11:45
-
11:44
-
11:22
-
11:22
-
11:10
-
11:02
-
10:37
-
10:07
-
10:00
-
09:18
-
09:09
-
08:49
-
08:32
-
08:21
-
00:40
- 14 апреля 2021
-
23:00
-
22:42