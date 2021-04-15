Гербольдт оценила выступления Щербаковой и Туктамышевой в короткой программе на КЧМ

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала результаты короткой программы у женщин на командном чемпионате мира. Первой стала россиянка Анна Щербакова, установившая личный рекорд, второй — её соотечественница Елизавета Туктамышева.

«Два первых места от Щербаковой и Туктамышевой — это вполне ожидаемо. Наши девочки снова показали, что они лучшие. Конечно, все понимали, что Кихира будет вмешиваться в их борьбу. На чемпионате мира японская фигуристка была далека от оптимальной формы… Все ждали борьбу на КЧМ, но в короткой программе Кихира ошиблась.

Почти уверена, что по итогам командного чемпионата мира у российской сборной будет золото — в нашей команде собраны лидеры мирового фигурного катания. Разве что мальчики… Но и они сейчас стали конкурентоспособными. Не знаю другой такой сборной, которая может взять золото в каждом виде программы», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, в ритм-танце победу одержали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Благодаря им сборная России захватила лидерство на турнире.