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Синицина опубликовала пост в «Инстаграме» после победы в ритм-танце на командном ЧМ

Синицина опубликовала пост в «Инстаграме» после победы в ритм-танце на командном ЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы в ритм-танце на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«Для спортсменов это праздник! Спасибо за возможность. Ждём с нетерпением завтрашнего дня», — написала Синицина.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Ритм-танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 86,66.
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 82,93.
3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79.
4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 70,34.
5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) — 66,42.
6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 65,06.

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