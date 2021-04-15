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Синицина опубликовала пост в «Инстаграме» после победы в ритм-танце на командном ЧМ

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы в ритм-танце на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«Для спортсменов это праздник! Спасибо за возможность. Ждём с нетерпением завтрашнего дня», — написала Синицина.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 86,66.

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 82,93.

3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79.

4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 70,34.

5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) — 66,42.

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 65,06.