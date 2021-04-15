Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Было очень страшно». Елена Ильиных с сыном сфотографировались под крокодилом

«Было очень страшно». Елена Ильиных с сыном сфотографировались под крокодилом
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка вместе с сыном Миром побывала в зоопарке в Майами (США). Они сфотографировались в прозрачном тоннеле под крокодилом.

«Маме было очень страшно, или удивительное путешествие Мируси в Miami Zoo», — написала Ильиных.

Фото доступны в «инстаграме» Елены Ильиных

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).

Елена Ильиных: хоть у станка красиво постоять…
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021