«Было очень страшно». Елена Ильиных с сыном сфотографировались под крокодилом

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка вместе с сыном Миром побывала в зоопарке в Майами (США). Они сфотографировались в прозрачном тоннеле под крокодилом.
«Маме было очень страшно, или удивительное путешествие Мируси в Miami Zoo», — написала Ильиных.
Фото доступны в «инстаграме» Елены Ильиных
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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