Коляда: после перехода к Мишину остаются нерешённые вопросы

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на командном чемпионате мира. Коляда, чисто исполнивший четверной тулуп, показал результат 93,42 балла, получив 49,77 балла за технику и 43,65 балла — за компоненты.

Перед сезоном-2020/2021 Коляда перешёл к тренеру Алексею Мишину, до этого он тренировался под руководством Валентины Чеботарёвой.

«Всех очень взбудоражил в хорошем смысле мой переход. Отвечу кратко: мы очень много над чем работаем, переделали полностью систему тренировки и подготовки к выходу на старт. Конечно же, остаются ещё вопросы нерешённые, над которыми мы будем работать.

Четверной лутц? В планах такое есть», — приводит слова Коляды ТАСС.

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