«Коляда должен быть выше». Тарасова удивлена оценками российского фигуриста на КЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление в короткой программе российских одиночников на командном чемпионате мира. Михаил Коляда занял пятое место, а Евгений Семененко — седьмое.

«Семененко показал свой лучший вариант программы. Мы видим оценки, он превзошёл собственный рекорд. Наш парень очень хорошо выглядел среди именитых спортсменов. Евгений сделал абсолютно всё, что может на сегодняшний день.



Что касается Коляды, у него и программа, и стиль… Обожаю следить за его катанием в этом году. Но хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки. Мне кажется, Михаил должен быть выше. Никого не обвиняю, но наш фигурист объективно должен быть выше», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.