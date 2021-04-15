Жулин отреагировал на лидерство сборной России по итогам первого дня на командном ЧМ

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин прокомментировал то, что сборная России по фигурному катанию захватила лидерство по итогам первого соревновательного дня командного чемпионата мира.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец. В короткой программе у женщин первые два места заняли Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. У мужчин лучший из россиян – Михаил Коляда – стал пятым.

«Очень доволен выступлением наших парней. Только что поздравлял Алексея Николаевича с прокатом Лизы и ребят. Очень приличное катание при таком давлении. Когда смотришь 12 человек, то один лучше другого. Очень тяжело в такой обстановке выступать.

Жене было тяжело, он катался первый. Сделал прекрасно и чисто два четверных. Что касается Миши, он был просто хорош, но я думаю, что судьи заметили небольшую оплошность на лутце. Это даже не оплошность, его просто повело, пару баллов он всё-таки недобрал.

Затем просто два бога: Ханю и Чен… Но я как-то не понял, да и все мы были склонны к тому, что выиграл Ханю. Понимаю, что у Чена во второй половине и флип дороже, и больше прыжков, но постановка, музыкальность у Ханю — он просто небожитель. А Чен просто очень-очень чисто откатался. Но это как сравнивать Месси и Роналду, очень сложно.

В целом оценю день как потрясающий. Мы лидируем после него, а впереди у нас ещё пара, скажем мягко, неплохая. Надеемся на хороший результат завтра», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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