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Максим Траньков поделился впечатлениями от прокатов российских одиночников на КЧМ

Максим Траньков поделился впечатлениями от прокатов российских одиночников на КЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал короткие программы российских одиночников на командном чемпионате мира.

«Наши ребята — молодцы! Они справились со своими короткими программами. Конечно, могли быть выше, но и соперники катались достойно.

Для Семененко нынешний сезон вообще дебютный на взрослом уровне. Он ведь и в сборную попал через Кубок, а не через чемпионат России. Для него чистый прокат на чемпионате мира и командном турнире — большой успех. Евгения можно похвалить, пожелать развиваться и ставить более конкурентоспособные программы. В короткой программе он уступил Роману Садовскому лишь один балл. Дай бог, чтобы этот балл не стал критическим по итогу.

Что касается Коляды, то про Мишу всегда можно говорить одно — он может лучше, потому что его талант неоспорим. Но сегодня у него были не самые чистые выезды из лутца и акселя. Именно по этой причине он получил такие оценки», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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