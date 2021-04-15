Ирина Слуцкая: американцы не могут с нами бороться лишь двумя спортсменами

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала выступление российских одиночников в короткой программе на командном чемпионате мира.



«Миша Коляда допустил небольшие помарки и из-за этого, наверное, потерял несколько позиций. Он очень хорошо катался: легко и задорно. Но стоит отметить, что у него были короткие выезды после акселя и лутца.



Что касается Евгения Семененко, то он прекрасно исполнил свою короткую программу. Здесь и сальхов, и тулуп — один из лучших прыжков в каскаде. На ЧМ он тоже хорошо показал себя. За ним большое будущее, если он не расслабится.



Мы должны ждать победы российской сборной на командном чемпионате мира. У нас представлены сильнейшие спортсмены во всех четырёх дисциплинах: ни одна страна не имеет столько лидеров. Победить нас практически невозможно. Американцы не могут с нами бороться лишь двумя спортсменами», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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