Мишина: после провальчика на чемпионате России вошли в форму. 4-е место нас подстегнуло

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, что четвёртое место, которое они заняли на чемпионате России-2021, подстегнуло их к усиленной работе над восстановлением формы.



«Четвёртое место на чемпионате России нас немного подстегнуло. Первая половина сезона шла хорошо, и, может быть, подсознательно мы уже немного расслабились. А после такого провальчика на чемпионате России мы снова начали усердно работать, можно сказать, восстановили позиции, снова вошли в форму. Потому что на чемпионате России мы, видимо, были не в лучшей форме, хотя и готовились к нему хорошо», — приводит слова Мишиной «Олимпийский канал».



Анастасия также поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира — 2021, который для неё и Галлямова стал дебютным. Спортсмены из Санкт-Петербурга сходу взяли золотые медали, опередив пару из Китая, Суй Вэньцзин и Хань Цуна, на 1,88 балла. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,59 балла.



«На каждом крупном международном старте, помимо самих соревнований, мы знакомимся с другими культурами, с людьми из других стран. Это очень интересно. Потому что кроме того, что они ведут тренировки по-другому, сам процесс работы у них другой. Они общаются по-другому. У них как будто жизнь вообще по-другому складывается, и это очень интересно узнавать.

То, что были ограничения по передвижению, конечно, грустно. Потому что на соревнованиях я всегда стараюсь гулять по городу, даже между тренировкой и выступлениями. Очень интересно ходить по музеям, смотреть архитектуру. Но лучше так, с ограничениями, чем если бы этот чемпионат мира вообще не состоялся», — сказала Мишина.