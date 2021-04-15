Мишина — о переходе к Москвиной: не были уверены, что это будет положительным шагом

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, почему они решили перейти от Николая и Людмилы Великовых в группу Тамары Москвиной.



«Мы достаточно долго обдумывали этот шаг, и поодиночке, и вместе, обсуждали его. И пришли к выводу, что, наверно, стоит попробовать. Мы не были уверены, что это будет положительным шагом. Но лучше попробовать, чем не попробовать. Поэтому мы вместе приняли такое решение. Конечно, мы советовались с родителями. Они настолько участвуют в нашей фигурнокатательной жизни, и мы думаем, что они дают полезные советы. Но решение, естественно, мы приняли сами.



Развитие за этот год? Мы не сильно изменили контент с прошлого сезона, поэтому у нас появилось больше времени отрабатывать хореографию, детальки, интересные маленькие поддержки, переходики», — приводит слова Мишиной «Олимпийский канал».

Поделился мнением о развитии за год и Александр Галлямов.

«Раньше мы больше внимания уделяли технической части программы. С этого сезона мы обращаем очень много внимания на компоненты, чтобы программа была музыкальна и хореографична. Мы хотели, чтобы в короткой было небольшое театральное представление, и это получилось», — сообщил Галлямов.