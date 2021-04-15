Гончаренко: в восторге от Туктамышевой. Тройной аксель она исполняет техничнее, чем Кихира

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).
«Я в восторге от Лизы Туктамышевой. Она шикарно исполнила аксель в три с половиной оборота. И вообще вся её короткая программа выглядит очень целостно. На мой взгляд, Лиза в Осаке откаталась даже лучше, чем на мартовском чемпионате мира в Стокгольме. Там она была немного зажатой — чувствовалось, что боялась ошибиться. Сегодня у неё был лучший прокат в сезоне. Может быть, Туктамышеву окрылило то, что она выступает в Японии в роли капитана сборной России.
Чем объяснить неудачу Рики Кихиры? Она упала с тройного акселя. Это элемент ультра-си, поэтому судьи не стали снимать слишком много. Туктамышева исполняет тройной аксель гораздо техничнее, чем Кихира», — приводит слова Гончаренко Sportbox.
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