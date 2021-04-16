Баюл — российским СМИ: почему вы пропустили мой пост? Я всех трёх призёрок поздравляла!
Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл на своей странице в «Инстаграме» разместила новый пост, где упрекнула российские СМИ, в частности «Чемпионат», за отсутствие публикации её комментария в их ленте.
«Вопрос к Sport24, «Чемпионату», Sports.ru, почему вы этот пост пропустили в ваших сми? Я поздравила всех, кто стоял на этом пьедестале! Люди часто стремятся выйти сухими из воды, забывая о том, что из воды надо выходить чистыми», — написала Баюл.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Оксаны Баюл в "Инстаграме".
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