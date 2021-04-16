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Ирина Слуцкая: посылаю всем хейтерам воздушный поцелуй

Ирина Слуцкая: посылаю всем хейтерам воздушный поцелуй
Фигурное катание 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как реагирует на критику её постов в соцсетях.

«Посылаю всем хейтерам воздушный поцелуй. Мне тут написали в комментах, что я «беспонтовая» и посты у меня «непутёвые».

Я уже говорила, что не принимаю негатив в соцсетях близко к сердцу. Хейтеры всегда были, есть и будут. Так у всех, что бы ты ни делал и о чём ни писал», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.

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