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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Россияне последними вышли на лёд и показали результат 73,77 балла. За технику они получили 37,93 балла, за компоненты — 35,84 балла.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) — 73,77
2. Николь делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09
3. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) — 65,82
4. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) — 65,68
5. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) — 61,37
6. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) — 54,91

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Фигурное катание. Командный кубок мира 2021. Осака, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
16 апреля 2021, пятница. 09:20 МСК
Окончено
1
Россия
73.77
2
Италия
66.09
3
Япония
65.82
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