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Мишина и Галлямов признали, что прибавили под руководством Тамары Москвиной

Мишина и Галлямов признали, что прибавили под руководством Тамары Москвиной
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие короткую программу на командном чемпионате мира, рассказали, что им удалось прибавить после перехода в группу тренера Тамары Москвиной. Ранее спортсмены тренировались под руководством Николая и Людмилы Великовых.

«За год у нас произошло достаточно много событий: мы поменяли тренера, случился коронавирус, наверное, это немножко притормозило движение вперёд. Но всё равно мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом. Работа у Тамары Москвиной влияет положительно, мы тренируемся с другими спортсменами, это здорово, это движет обе пары вперёд», — цитирует Мишину ТАСС.

«Могу с уверенностью сказать, что в этом сезоне у нас было плюс-минус десять выступлений. В основном в России, у нас были внутренние национальные соревнования: кубки, чемпионаты, сезон был не таким, как предыдущий», — добавил Галлямов.

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