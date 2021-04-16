Мишина и Галлямов признали, что прибавили под руководством Тамары Москвиной

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие короткую программу на командном чемпионате мира, рассказали, что им удалось прибавить после перехода в группу тренера Тамары Москвиной. Ранее спортсмены тренировались под руководством Николая и Людмилы Великовых.

«За год у нас произошло достаточно много событий: мы поменяли тренера, случился коронавирус, наверное, это немножко притормозило движение вперёд. Но всё равно мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом. Работа у Тамары Москвиной влияет положительно, мы тренируемся с другими спортсменами, это здорово, это движет обе пары вперёд», — цитирует Мишину ТАСС.

«Могу с уверенностью сказать, что в этом сезоне у нас было плюс-минус десять выступлений. В основном в России, у нас были внутренние национальные соревнования: кубки, чемпионаты, сезон был не таким, как предыдущий», — добавил Галлямов.