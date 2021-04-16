Сборная России ещё больше оторвалась от США на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России упрочила лидерство после пятого выступления на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в произвольном танце.



Сборная России увеличила отрыв от команды США до 7 баллов.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония

Положение после пятого выступления

1. Россия — 73 балла.

2. США — 66.

3. Япония — 60.

4. Италия — 47.

5. Франция — 43.

6. Канада — 37.



Расписание соревнований

16 апреля

12:00 — мужчины, произвольная программа.



17 апреля

09:10 — спортивные пары, произвольная программа.

10:40 — женщины, произвольная программа.



18 апреля

08:00 — показательные выступления.



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