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Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира

Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне последними вышли на лёд и показали результат 130,15 балла. За технику они получили 72,13 балла, за компоненты — 58,02 балла.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 130,15
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 124,75
3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16
4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 106,58
5. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) — 100,82
6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 97,86

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Фигурное катание. Командный кубок мира 2021. Осака, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
16 апреля 2021, пятница. 10:45 МСК
Окончено
1
Россия
130.15
2
Италия
124.75
3
США
110.16
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