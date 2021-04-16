Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне последними вышли на лёд и показали результат 130,15 балла. За технику они получили 72,13 балла, за компоненты — 58,02 балла.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Произвольный танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 130,15
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 124,75
3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16
4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 106,58
5. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) — 100,82
6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 97,86
Россия снова выносит всех на чемпионате мира! Фигуристов из США не спасают даже судьи
Щербакова и Туктамышева опять не оставили соперницам ни шанса. Российскую команду просто не остановить!
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
12:16
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:26
-
10:20
-
10:15
-
08:42
-
08:27
-
08:00
-
01:05
- 15 апреля 2021
-
23:02
-
22:39
-
21:46
-
20:40
-
19:35
-
18:39
-
18:20
-
17:55
-
17:03
-
16:57
-
16:06
-
14:48
-
14:40
-
14:29
-
14:17
-
14:11
-
13:56
-
13:55
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:17
-
13:01
-
12:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам