Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне последними вышли на лёд и показали результат 130,15 балла. За технику они получили 72,13 балла, за компоненты — 58,02 балла.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 130,15

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 124,75

3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16

4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 106,58

5. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) — 100,82

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 97,86