«Было очень весело!» Евгения Медведева отреагировала на пост Радионовой о командном ЧМ

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова рассказала о своём отношении к командному чемпионату мира. Она принимала участие в этом турнире в 2017 году. Спортсменка опубликовала фотографии с того турнира.

«Для меня командный чемпионат мира — это одно из самых запоминающихся соревнований! Во-первых, потому что он проходит в Японии, а я всегда любила там выступать — атмосфера там просто невероятная и очень чувствуется поддержка зала.

Во-вторых, командный чемпионат мира — для меня лично праздник, потому что сплачивет и объединяет весь мир фигурного катания и его поклонников. Здесь ты выступаешь не только за себя, но и за свою команду. Парники, например, понимают, что такое — нести ответственность за другого человека. Но мы, одиночники, не знаем, каково это, и для нас подобные соревнования — прекрасная возможность почувствовать командный дух, ответственность не только за себя, но и за свою команду. Ты не можешь их подвести. Один за всех и все за одного. Это потрясающие впечатления и эмоции, которые невероятно мотивируют, их нужно прочувствовать каждому спортсмену.



Конечно, напряжение и ответственность возрастают, но это очень сильно заряжает. Такие соревнования всегда очень запоминающиеся. Это, пожалуй, одни из самых моих любимых соревнований. Ну и, конечно же, я хочу пожелать всем ребятам правильного настроя, чистых прокатов и отличного результата!" — написала Радионова.

Пост доступен в «инстаграме» Елена Радионовой

На пост Елены отреагировали другие участники командного чемпионата мира 2017 года. Евгения Медведева написала: «Было очень весело! Хорошее время».

«Блин, это было очень весело и круто! До сих пор с улыбкой вспоминаю», — призналась Екатерина Боброва.

«История», — добавил Дмитрий Соловьёв.