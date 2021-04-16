У Виктории Синициной расстегнулось платье в произвольном танце на командном ЧМ. Фото

У российской фигуристки Виктории Синициной, которая выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, расстегнулось платье в ходе произвольного танца на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).
Фото: Первый канал
Это не помешало Синициной и Кацалапову одержать победу в произвольном танце. За прокат они получили 130,15 балла. За технику россияне получили 72,13 балла, за компоненты — 58,02 балла.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после пятого выступления
1. Россия — 73 балла.
2. США — 66.
3. Япония — 60.
4. Италия — 47.
5. Франция — 43.
6. Канада — 37.
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