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У Виктории Синициной расстегнулось платье в произвольном танце на командном ЧМ. Фото

У Виктории Синициной расстегнулось платье в произвольном танце на командном ЧМ. Фото
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

У российской фигуристки Виктории Синициной, которая выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, расстегнулось платье в ходе произвольного танца на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

Фото: Первый канал

Это не помешало Синициной и Кацалапову одержать победу в произвольном танце. За прокат они получили 130,15 балла. За технику россияне получили 72,13 балла, за компоненты — 58,02 балла.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после пятого выступления

1. Россия — 73 балла.
2. США — 66.
3. Япония — 60.
4. Италия — 47.
5. Франция — 43.
6. Канада — 37.

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