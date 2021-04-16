Траньков — о победе Синициной и Кацалапова: было понятно, что должны набирать максимум
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Российская пара одержала победу, заработав за прокат 130,15 балла.
«Ожидаемые результаты, если это действующие чемпионы мира. В отсутствие основных соперников — пары из Китая, в танцах — из США и Франции, — то, конечно, победы ожидаемые. Ожидаемые 12 баллов. Изначально перед турниром было понятно, что в этих двух видах мы должны набирать максимальные баллы», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сборная России удерживает лидерство на командном чемпионате мира после пяти видов программы.
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