Синицина и Кацалапов прокомментировали победу в произвольном танце на командном ЧМ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне последними вышли на лёд и показали результат 130,15 балла. За технику они получили 72,13 балла, за компоненты — 58,02 балла.

«Впечатления сегодня максимально положительные, мы рады тому, как прокатали сегодня произвольную программу, рады, что принесли нашей команде ещё 12 очков, и рады, как закончился наш сезон. После чемпионата мира было немного времени, мы не успели потерять физическую форму, старались её поддерживать, сохранить», — цитирует Синицину ТАСС.

«Мы поддерживали друг друга — наша команда, наши родители, врачи, все наши близкие нам очень помогали и давали силы. Мы с Викой вообще никогда не сдаёмся, наш спортивный путь очень интересный, и мы счастливы, что в этом году получили такой бесценный опыт», — добавил Кацалапов.