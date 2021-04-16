Евгений Семененко безупречно выступил в произвольной программе на командном ЧМ

Российский фигурист Евгений Семененко завершил выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). За технику спортсмен получил 89,73 балла, за компоненты — 76,60 балла. Итоговый результат — 166,33 балла.
Семененко безупречно выступил с точки зрения техники. Он начал с четверного тулупа, затем показал каскад тройной аксель — тройной сальхов.
Семененко последним выступал в первой разминке. На момент публикации новости россиянин занимает первое место в произвольной программе. Во второй разминке выступят Роман Садовский (Канада), Михаил Коляда (Россия), Кевин Эмоз (Франция), Джейсон Браун (США), Юдзуру Ханю (Япония) и Нэйтан Чен (США).
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований.
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