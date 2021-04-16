Коляда с личным рекордом опередил Семененко в произвольной программе, несмотря на ошибку

Российский фигурист Михаил Коляда завершил выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). За технику спортсмен получил 90,42 балла, за компоненты — 90,30 балла. Итоговый результат — 180,72 балла. Это личный рекорд Михаила. До этого его лучший результат был равен 178,52 балла.

Коляда, не избежавший помарок на приземлениях и допустивший осечку на тройном риттбергере, вторым выступал во второй разминке. На момент публикации новости россиянин занимает первое место в произвольной программе, опережая соотечественника Евгения Семененко. После него во второй разминке выступят Кевин Аймоз (Франция), Джейсон Браун (США), Юдзуру Ханю (Япония) и Нэйтан Чен (США).

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