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Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию

Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Сегодня, 16 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец.

В произвольной программе у мужчин лучший из россиян, Михаил Коляда, стал третьим.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.
Положение после второго дня соревнований
1. Россия — 91 балл.
2. США — 83.
3. Япония — 78.
4. Франция — 56.
5. Италия — 53.
6. Канада — 42.

Расписание соревнований
17 апреля
09:10 — спортивные пары, произвольная программа.
10:40 — женщины, произвольная программа.

18 апреля
08:00 — показательные выступления.

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