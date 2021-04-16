Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию

Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Сегодня, 16 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец.

В произвольной программе у мужчин лучший из россиян, Михаил Коляда, стал третьим.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Положение после второго дня соревнований

1. Россия — 91 балл.

2. США — 83.

3. Япония — 78.

4. Франция — 56.

5. Италия — 53.

6. Канада — 42.



Расписание соревнований

17 апреля

09:10 — спортивные пары, произвольная программа.

10:40 — женщины, произвольная программа.



18 апреля

08:00 — показательные выступления.



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