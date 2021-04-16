Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Сегодня, 16 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец.
В произвольной программе у мужчин лучший из россиян, Михаил Коляда, стал третьим.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.
Положение после второго дня соревнований
1. Россия — 91 балл.
2. США — 83.
3. Япония — 78.
4. Франция — 56.
5. Италия — 53.
6. Канада — 42.
Расписание соревнований
17 апреля
09:10 — спортивные пары, произвольная программа.
10:40 — женщины, произвольная программа.
18 апреля
08:00 — показательные выступления.
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