Михаил Коляда прокомментировал третье место в произвольной программе на командном ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). За технику спортсмен, занявший третье место, получил 90,42 балла, за компоненты — 90,30 балла. Итоговый результат — 180,72 балла. Это личный рекорд Михаила. До этого его лучший результат был равен 178,52 балла.

«Как я раньше говорил, каждое соревнование имеет какое-то значение. Этот чемпионат для меня важен тем, что он в Японии и при зрителях. Этот старт был подведением итогов года.

Цели? Я не люблю говорить о целях — это лучше спросить у тренера», — приводит слова Коляды «Р-Спорт».

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