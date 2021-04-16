Мишин — о прокатах Коляды и Семененко: а что, надо было Чена и Ханю разорвать?

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, работающий с Михаилом Колядой и Евгением Семененко, прокомментировал выступления подопечных в произвольной программе на командном чемпионате мира. Коляда стал третьим, Семененко — пятым, первые два места заняли Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.
«Ясно, что прокатами Семененко и Коляды я доволен, здесь даже спрашивать нечего! Как можно быть недовольным? Надо было что, Ханю и Чена в клочья разорвать и растоптать, чтобы довольным быть?
От чего больше всего удовлетворения получил? Если я скажу, от чего получаю удовлетворение, боюсь, вы это поместите в интернет. Можно я воздержусь?» — приводит слова Мишина Sport24.
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