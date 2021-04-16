Туктамышева прокомментировала лидерство сборной России по итогам двух дней на командном ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала то, что сборная России по фигурному катанию удерживает лидерство по итогам двух дней командного чемпионата мира.

«Я очень довольна сегодняшним днём. Наши ребята прекрасно выступили, заняли самые высокие места. Я очень горжусь своей командой, что они у меня такие сильные, замечательные и уверенные. Рада тем, как прошел сегодняшний день. Я счастлива.

Сегодня, смотря на таблицу после мальчиков, невозможно не радоваться. Таких баллов мы давно не видели после второго дня. Очень надеюсь, что завтра всё пойдет, как мы планируем, и мы останемся на этом месте. Будет очень здорово для меня, если Россия впервые победит на командном чемпионате мира, и капитаном буду я. Это очень круто. Но нужно дожить до завтрашнего дня, поболеть за пары, чисто прокатать девушкам. Думаю, всё будет хорошо, настрой у нас боевой», — приводит слова Туктамышевой «Р-Спорт».

В короткой программе Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

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