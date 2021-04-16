«Россия становится конкурентоспособной в мужском катании». Слуцкая — о Коляде и Семененко

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко в произвольной программе на командном чемпионате мира. Коляда стал третьим, Семененко — пятым, первые два места заняли Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.

«Третье место Коляды — это очень здорово! Я искренне болела за Мишу на чемпионате мира. Если бы не досадная ошибка в короткой программе, он стал бы третьим и в Гётеборге (в Стокгольме. — Прим. «Чемпионата»). Я очень радуюсь за наших мальчиков: от старта к старту они показывают прекрасное катание, доказывают, что Россия становится конкурентоспособной в мужском одиночном катании.

Хочется, чтобы Миша продолжал и дальше с таким же заделом и хорошим боевым настроем. Он может достойно бороться с лидерами. Миша заканчивает сезон с воодушевлением, на высокой ноте. Очень важно войти в следующий сезон, не растеряв всё то, что наработано сейчас, где-то что-то подкорректировать и сделать ещё лучше. Нужно и дальше идти с боем: пройти отбор на национальном чемпионате, а потом ехать на чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.