«В хоккеистки мне не попасть». Аделина Сотникова показала шуточный танец с клюшкой

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» танец с клюшкой на фоне хоккейных ворот. Спортсменка оделась в кожаный костюм и накинула на плечи шарф ЦСКА.
«Зубы есть. #тиктокматч. В хоккеистки мне не попасть, шайба в ворота не залетела», — подписала видео Сотникова.
Видео можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».
2 марта 2020 года после перенесённой операции на позвоночнике Сотникова заявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016. Далее выступала в различных ледовых шоу. После окончания карьеры спортсменка открыла детскую школу фигурного катания.
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