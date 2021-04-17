Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Анастасия и Александр вышли на лёд последними и показали результат 151.59 балла. За технику они получили 79.43 балла, за компоненты — 72.16 балла.



Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Спортивные пары. Произвольная программа



1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) — 151.59

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) — 133.63.

3. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) — 130.83

4. Николь делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) — 128,024.

5. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) — 104,81.

6. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) — 101,83.