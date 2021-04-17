Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Анастасия и Александр вышли на лёд последними и показали результат 151.59 балла. За технику они получили 79.43 балла, за компоненты — 72.16 балла.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Спортивные пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) — 151.59
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) — 133.63.
3. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) — 130.83
4. Николь делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) — 128,024.
5. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) — 104,81.
6. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) — 101,83.
- 17 апреля 2021
-
10:33
-
10:27
-
10:21
-
09:42
-
00:46
-
00:12
- 16 апреля 2021
-
23:19
-
20:49
-
19:35
-
19:11
-
16:29
-
16:03
-
15:57
-
15:49
-
15:45
-
14:56
-
14:32
-
14:21
-
14:01
-
13:57
-
13:32
-
13:25
-
12:59
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:26
-
10:20
-
10:15
-
08:42
-
08:27
-
08:00