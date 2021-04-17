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Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Анастасия и Александр вышли на лёд последними и показали результат 151.59 балла. За технику они получили 79.43 балла, за компоненты — 72.16 балла.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) — 151.59
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) — 133.63.
3. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) — 130.83
4. Николь делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) — 128,024.
5. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) — 104,81.
6. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) — 101,83.

Фигурное катание. Командный кубок мира 2021. Осака, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
17 апреля 2021, суббота. 09:15 МСК
Окончено
1
Россия
151.59
2
США
133.63
3
Япония
130.83
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