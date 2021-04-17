«Набираться сил и энергии!» Плющенко показал фото с сыном и женой из аэропорта

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фотографией, сделанной в Международном аэропорту Шереметьево. На снимке также изображены жена Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская, и сын Александр.
«На отдых! Набираться сил и энергии!» — подписал фотографию Плющенко.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.
Ранее Плющенко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония).
- 17 апреля 2021
-
12:45
-
12:39
-
12:21
-
11:44
-
11:30
-
10:33
-
10:27
-
10:21
-
09:42
-
00:46
-
00:12
- 16 апреля 2021
-
23:19
-
20:49
-
19:35
-
19:11
-
16:29
-
16:03
-
15:57
-
15:49
-
15:45
-
14:56
-
14:32
-
14:21
-
14:01
-
13:57
-
13:32
-
13:25
-
12:59
-
12:47
-
12:42
-
12:16
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:26