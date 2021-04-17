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«Набираться сил и энергии!» Плющенко показал фото с сыном и женой из аэропорта

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фотографией, сделанной в Международном аэропорту Шереметьево. На снимке также изображены жена Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская, и сын Александр.



«На отдых! Набираться сил и энергии!» — подписал фотографию Плющенко.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.



Ранее Плющенко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония).