Рудковская показала фото с отдыха на Мальдивах с Плющенко и их сыном

Музыкальный продюсер Яна Рудковская показала фото с мужем, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, и их сыном Сашей с семейного отдыха на Мальдивах. Яна также объяснила, почему они не взяли с собой шестимесячного сына Арсения.



«Мы вернулись в наш отель, куда ездим уже 4 года и который теперь стал называться по-другому. На вчерашний вопрос моих подписчиков: «А где малыш?» — отвечаю: малыш остался дома, с няней и с дедушкой. Мы взяли с нами мою маму и целенаправленно оставили Арсюшу дома.



Я считаю, что брать шестимесячного малыша в девятичасовой перелёт в другую страну в такое смутное время, да ещё и в другой климат ради того, чтобы два раза в день окунуть его в океан — это точно не стоит того, чтобы нарушать его малышковый ритм жизни. Для маленького ребёнка это шок, а не радость.



Я всегда думаю, как для ребёнка будет лучше: остаться в привычной для него обстановке или испытать стресс. Я не думаю, что обо мне подумают в этом случае мои сердобольные подписчики. Я делаю так, как лучше для меня, моей семьи и для моих детей. По этому принципу и живу. Ну а раз уж пошла вчера такая жаркая дискуссия и тема, то у меня вопрос: «А вы бы взяли 6-месячного малыша на Мальдивы на 2 недели (учитывая все нюансы: перелёты, климат, пандемию и медицину, которую Вы там не знаете) или оставили дома с родителями и няней?» — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Рудковской в «Инстаграме».