Сборная России одержала историческую победу на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в 2021 году проходит в Осаке (Япония). Сегодня, 17 апреля, фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в паре, одержали победу в произвольной программе.

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