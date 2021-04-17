Щербакова выиграла произвольную программу на командном ЧМ, Туктамышева – 3-я

Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой после проката произвольной программы на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Щербакова заработала 86,26 балла за технику и 74,32 балла за компоненты, что в сумме принесло ей 160,58.
Другая россиянка, Елизавета Туктамышева, заняла третье место.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Осака, Япония. Женщины. Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58.
2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23.
4. Брэйди Теннелл (США) — 133,19.
5. Рика Кихира (Япония) — 132,39.
6. Карен Чен (США) — 127,24.
7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 119,14.
8. Элисон Шумахер (Канада) — 111,98.
9. Джиневра-Лавиния Негрелло (Италия) — 110,65.
10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 107,30.
11. Майя Маццара (Франция) — 100,11.
12. Леа Серна (Франция) — 97,63.
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