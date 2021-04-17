Тарасова прокомментировала выступления Щербаковой и Туктамышевой на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира.



«Наши девочки — лучше всех! Как и всегда. Вот и всё. Анна Щербакова и Лиза Туктамышева — большие умницы! Поздравляю всех с победой!», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в 2021 году проходит в Осаке (Япония). Анна Щербакова выиграла произвольную программу, набрав 160,58 балла за свой прокат. Елизавета Туктамышева стала третьей (146,23).

Фигуристы заставили мир вспомнить гимн России. Великая победа нашего спорта! Российская команда разорвала всех на чемпионате мира. У американцев и японцев не было ни шанса. Господи, как давно мы этого ждали!

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