Тарасова прокомментировала выступления Щербаковой и Туктамышевой на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира.
«Наши девочки — лучше всех! Как и всегда. Вот и всё. Анна Щербакова и Лиза Туктамышева — большие умницы! Поздравляю всех с победой!», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в 2021 году проходит в Осаке (Япония). Анна Щербакова выиграла произвольную программу, набрав 160,58 балла за свой прокат. Елизавета Туктамышева стала третьей (146,23).
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