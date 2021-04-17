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Щербакова: узнала перед выходом на лёд, что мы выиграли, и каталась в удовольствие

Щербакова: узнала перед выходом на лёд, что мы выиграли, и каталась в удовольствие
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями после победы в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии.

«Я была очень горда, когда услышала, что поеду сюда и буду частью сборной России. Очень хотела показать хорошее катание и принести команде как можно больше очков. Правда, перед своим сегодняшним выступлением узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие. Надеюсь, всем понравилось», — сказала Щербакова после завершения турнира.

Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в 2021 году проходит в Осаке (Япония). Это стало ясно после сегодняшней победы в произвольной программе пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

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