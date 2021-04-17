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Тарасова подвела итоги командного чемпионата мира. Россия завоевала золотые медали

Тарасова подвела итоги командного чемпионата мира. Россия завоевала золотые медали
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристов на командном чемпионате мира в Японии. Сборная России впервые выиграла этот турнир.

«Это большое счастье! Мы впервые побеждаем на командном чемпионате мира. Хочется поздравить всех, в том числе Федерацию фигурного катания: Горшкова, Александра Когана, Галю Голубкову — каждый занимался своим делом. Понимая и помогая спортсменам, они сделали победу на КЧМ возможной!

Когда талант спортсменов и тренеров сочетаются с грамотной и профессиональной работой Федерации, тогда и получается такой отличный результат. Всех люблю!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России одержала историческую победу на командном ЧМ по фигурному катанию
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