Тарасова подвела итоги командного чемпионата мира. Россия завоевала золотые медали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристов на командном чемпионате мира в Японии. Сборная России впервые выиграла этот турнир.



«Это большое счастье! Мы впервые побеждаем на командном чемпионате мира. Хочется поздравить всех, в том числе Федерацию фигурного катания: Горшкова, Александра Когана, Галю Голубкову — каждый занимался своим делом. Понимая и помогая спортсменам, они сделали победу на КЧМ возможной!



Когда талант спортсменов и тренеров сочетаются с грамотной и профессиональной работой Федерации, тогда и получается такой отличный результат. Всех люблю!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России одержала историческую победу на командном ЧМ по фигурному катанию