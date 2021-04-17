Гербольдт: не было вариантов, что Россия может стать даже 2-й на командном чемпионате мира

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением о выступлении Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира. Сегодня, 17 апреля, Анна выиграла произвольную программу, Елизавета по итогам проката стала третьей. Катарина также прокомментировала историческую победу, которую одержала сборная России на этом турнире.



«Девочки выполнили задачу и минимум, и максимум. Они все молодцы! В этом году сложно было представить, что кто-то сможет обыграть Россию. У нас на сегодняшний день самая сильная сборная. По всем видам фигурного катания могли претендовать на высшие награды. Ни у одной сборной нет таких сильных спортсменов в каждом виде. У меня не было вариантов, что Россия сможет стать даже второй», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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