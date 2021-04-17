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Бестемьянова: выступление наших спортсменов — фурор! Лучшее катание Щербаковой в сезоне

Бестемьянова: выступление наших спортсменов — фурор! Лучшее катание Щербаковой в сезоне
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

«Выступление наших спортсменов сегодня — настоящий фурор! Это не просто выигрыш на командном чемпионате мира, а выигрыш с большим отрывом. Горжусь ребятами! Мишина и Галлямов прекрасно откатались в доказательство того, что победа на ЧМ не была случайной.

Фантастически каталась Лиза Туктамышева, абсолютно волшебно. К тому же это лучшее катание Щербаковой в сезоне. Очень здорово! Туктамышева проиграла Сакамото по второму показателю? Я не хочу спорить с судьями. Зачем? Сакамото каталась здорово. Просто давайте поздравим Щербакову и Туктамышеву с фантастическими прокатами.

Рика Кихира точно не в форме. Думаю, там несколько факторов. Главный из них — психологический. На неё давит то, что она единственная спортсменка, которая может противостоять русским. Наши фигуристки так сильны, их так много, а она одна способна исполнять элементы ультра-си. Сегодня она даже не попыталась их применить и как-то сникла. Очень грустно за Кихиру», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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