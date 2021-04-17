«Вся команда была просто супер!» Жулин подвёл итоги командного чемпионата мира

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин прокомментировал историческое выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Японии) — сборная России впервые одержала победу на этом турнире.



«Действительно историческая победа сборной России на командном чемпионате мира. Не хочу никого выделять, вся команда была просто супер! Огромное удовольствие быть причастным к этому событию. Всех поздравляю с победой!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее победу сборной России на командном чемпионате мира прокомментировал Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.