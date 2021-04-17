Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Вся команда была просто супер!» Жулин подвёл итоги командного чемпионата мира

«Вся команда была просто супер!» Жулин подвёл итоги командного чемпионата мира
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин прокомментировал историческое выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Японии) — сборная России впервые одержала победу на этом турнире.

«Действительно историческая победа сборной России на командном чемпионате мира. Не хочу никого выделять, вся команда была просто супер! Огромное удовольствие быть причастным к этому событию. Всех поздравляю с победой!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее победу сборной России на командном чемпионате мира прокомментировал Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

В Федерации фигурного катания остались довольны победой сборной России на командном ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021